James não tem titularidade garantida com mudança de treinador no São Paulo

Carpini enxerga James como um meia com função específica

Em outro momento da entrevista, Carpini discorreu sobre a maneira de jogar de nomes como James, Lucas e Luciano - atletas que, em períodos diferentes da temporada passada, ocuparam a função de meio-campista centralizado, com o objetivo de organizar o time. Para o comandante, o colombiano é o que mais necessita de uma estrutura específica de jogo para atuar, sendo realmente um 'camisa 10'.

Classificação e jogos Paulista

"Pelo que já conheço desses atletas, acompanhamos muito pela trajetória de carreira de cada um, acredito que o James tem uma função mais específica. Os outros, temos muito alternativas, um leque de opções, a depender do que propormos em uma plataforma de jogo e distribuição tática. O Lucas e Luciano fazem mais de uma função, assim como o Wellington Rato. O Ferreirinha é mais do pé contrário", analisou.

"O James é mais o meia mesmo, o 10 centralizado, que talvez tenhamos que ajustar e adaptar algumas coisas para fluir o que ele tem de melhor. Que possamos ter o entendimento em cima do adversário, de cada competição e, principalmente, o objetivo maior, que é o todo, o coletivo e os resultados. O Lucas e o James têm mais diversificações para que possamos usar em outras situações", completou Carpini.

Anunciado no final de julho de 2023, James Rodríguez terminou o ano com apenas 14 jogos disputados (nove como titular), um gol e três assistências com a camisa do São Paulo. O meia de 32 anos, ex-Real Madrid e Bayern de Munique, chegou sem custos e tem contrato válido até junho de 2025.

Sem definição sobre seu status no time, por fim, James está integrado ao elenco que se prepara para o início da temporada 2024 e trabalha normalmente junto com os demais companheiros. O São Paulo tem estreia no Paulistão marcada para 20 de janeiro, às 20h (de Brasília), contra o Santo André, no Morumbi.