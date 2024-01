Com "nó na garganta", Caiçara lamenta saída do Santos, relembra "dias difíceis" e torce por retomada

Outro grande problema do Alvinegro Praiano em 2023 foram as constantes trocas de técnicos. Caiçara, por exemplo, foi um pedido de Diego Aguirre, que ficou no comando em apenas cinco jogos.

"Eram opções da diretoria para tentar salvar o clube. É claro que tantas mudanças atrapalham porque a equipe não consegue evoluir como time. Mas foram decisões para salvar o clube. Infelizmente não conseguimos", finalizou o atleta.

Agora, Caiçara defenderá as cores do Santo André no Campeonato Paulista de 2024. O Ramalhão, aliás, está no grupo do Peixe no Estadual.