Carlos Alcaraz vence Gasquet e avança no Aberto de Austrália

It's a happy return to the Happy Slam ?@carlosalcaraz moves on in Melbourne.@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/BdKyMNSfx5

? ATP Tour (@atptour) January 16, 2024

Mesmo com o placar elástico, o espanhol encontrou dificuldade no primeiro set, que foi decidido no tie-break. No game de desempate, Gasquet liderava o placar e dava indícios que largaria na frente. Todavia, Alcaraz virou o confronto e conquistou o primeiro set (7/6 [7/5]).

Após isso, Alcaraz controlou a partida e administrou o resultado. O espanhol fechou o segundo set por 6 a 1, com poucos erros e mantendo o jogo mental contra o francês.