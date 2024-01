Bia Haddad e Rafael Matos estreiam com vitória nas duplas e avançam no Australian Open

O Brasil segue forte no Australian Open de 2024. Nesta terça-feira, a brasileira Bia Haddad e a americana Taylor Townsend estrearam com vitória nas duplas femininas. Elas venceram a eslovaca Tereza Mihalikova e a chinesa Xu Yifan por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h30 de jogo.

Na próxima fase da competição, Bia Haddad e Taylor Towsend enfrentarão as vencedoras do duelo entre a dupla formada pela búlgara Voktoriya Tomova e a russa Mirra Andreeva e a parceria da bielorrussa Aliaksandra Sansnovich com a russa Anna Blinkova.