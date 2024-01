Vitória Guimarães vira sobre o Arouca e gruda no Braga no Português

No duelo seguinte, o Vitória Guimarães receberá o Estrela Amadora no próximo domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17:30 (de Brasília), no Estádio Afonso Henriques.

Já o Arouca jogará fora de casa novamente, dessa vez diante do Estoril no próximo sábado, também em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 12:30 (de Brasília), no Estádio António Coimbra da Mota.