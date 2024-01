Vini Jr. integra time ideal da Fifa e Ederson ganha como melhor goleiro; brasileiro leva prêmio Puskas

Por fim, A Fifa realizou uma grande homenagem para Marta. A Rainha do Futebol foi imortalizada. A entidade anunciou uma nova premiação, o "Premio Marta". O troféu será entregue ao gol mais bonito do futebol feminino a partir do The Beste 2024.

