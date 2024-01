Time feminino do Palmeiras realiza exames em hospital na zona sul de São Paulo

30 jogadoras do elenco atual do Palmeiras realizaram na manhã desta segunda-feira exames no Hospital São Luiz, em Jabaquara, zona sul de São Paulo. As atletas foram submetidas a um check-up preventivo para a temporada de 2024.

Todas as jogadoras palestrinas passaram por exames cardiológicos, como teste ergométrico, eletrocardiograma, ecocardiograma. Além disso, realizaram ultrassonografias de abdome total, tireoide, mamas e transvaginal. As atletas também fizeram a coleta para exame de papanicolaou e uma consulta com ginecologista.