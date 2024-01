Seleção Brasileira feminina inicia última etapa de treinos para o Pré-Olímpico

"Vamos para a última competição do processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris e chegamos até aqui com excelência. Campeões Sul-Americanos em 2022, da AmeriCupW em 2023, essas foram as competições que nos classificaram para esta fase. Quero agradecer todo o empenho e disponibilidade de todas as jogadoras e CT que participaram destas competições além do Pan de Santiago e da etapa de treinamento em Portugal. Vamos para uma competição difícil em que todas as equipes participantes chegam por méritos e não tem nenhuma delas com vantagens. Vamos fazer o nosso melhor e acreditamos que desta forma, poderemos conquistar uma das vagas para Paris. Contamos com o apoio da nossa torcida em Belém do Pará para nos dar força e fazer a diferença", disse o técnico José Neto.

A convocação teve o convite à três atletas da Seleção Brasileira Sub-17, campeãs Sul-Americanas em 2023, para um processo de aclimatação na Seleção adulta, dentro de um projeto maior de intercâmbio: Micaela Cavalcanti (que não pôde comparecer por estar em um Camp nos EUA), Sther Ubaka e Alexia Dagba.

Pré-Olímpico

O Brasil será anfitrião de um dos quatro torneios, com sede em Belém, de 8 a 11 de fevereiro. A chave brasileira terá Austrália, Sérvia e Alemanha.

Dentro do regulamento FIBA, o Brasil estreia contra a Austrália, depois encara Sérvia e fecha contra a Alemanha, sempre às 20:00 (de Brasília), nos dias 8, 10 e 11.

Pelo formato de disputa, as equipes se enfrentam dentro do grupo. Os três melhores se classificam para Paris 2024. Os grupos com França e EUA terão dois classificados mais francesas e americanas, anfitriãs e atuais campeãs mundiais, que já estão classificados para as Olimpíadas, mas mesmo assim jogam os Pré-Olímpicos.