São Paulo empresta volante Gabriel Neves ao Independiente, da Argentina

O volante uruguaio Gabriel Neves não permanecerá no São Paulo em 2024. O jogador foi negociado com o Independiente, da Argentina, que acertou sua contratação por empréstimo, com opção de compra fixada, até o fim da temporada.

Neves estava na lista dos negociáveis da diretoria tricolor. Por causa disso, o volante sequer participou da pré-temporada do clube e não se reapresentou junto dos demais atletas do elenco.

A negociação foi concluída após Carlos Tévez, técnico do Independiente, demonstrar interesse na contratação de Gabriel Neves. O treinador argentino também desejava contar com o zagueiro Alan Franco, que deve ganhar mais oportunidades com a camisa do São Paulo em 2024.