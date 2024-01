Santos treina em dois períodos e intensifica preparação para estreia no Paulistão

O Santos entrou na sua última semana de treinos antes da estreia no Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o técnico Fábio Carille comandou duas atividades no CT Rei Pelé, ambas em campo.

O Peixe larga no Estadual no próximo sábado, quando visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. A bola rola no gramado da Arena Eurobike às 18 horas (de Brasília).

Para este jogo, Tomás Rincón ainda é dúvida. O volante está em transição após sofrer uma lesão muscular na coxa.