Santos anuncia alteração na venda de ingresso para sócios nos jogos como mandante

O Santos anunciou nesta segunda-feira uma mudança na venda dos ingressos para os jogos na Vila Belmiro. Não haverá mais a comercialização de bilhetes para acompanhantes de sócios, independentemente do plano.

Segundo o clube, esse foi um pedido de grande parte do quadro associativo. Com o antigo esquema, muitos associados não estavam conseguindo adquirir ingressos para as partidas.

"Essa medida visa priorizar uma quantidade maior de sócios nos jogos em que o clube é mandante. Por termos mais de 30.000 sócios e uma capacidade disponível de aproximadamente 15.000 lugares na Vila Belmiro, é importante democratizar o acesso e garantir oportunidades para todos os interessados", escreveu o Peixe.