Ronaldo presenteia presidente da Fifa com camisa do Cruzeiro

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu uma camisa do Cruzeiro de presente nesta segunda-feira. O ex-jogador Ronaldo Nazário, dono do clube mineiro, encontrou o dirigente da entidade máxima do futebol e não deixou de exaltar a Raposa.

Ronaldo esteve no prêmio The Best, da Fifa, que elegeu os melhores jogadores do mundo nesta segunda-feira, em Londres. Em suas redes sociais, Gianni Infantino agradeceu o presente e elogiou o ex-jogador, que classificou como "lenda".

"Obrigado Ronaldo por me dar esse presente maravilhoso. É uma honra receber a camisa 'número 9' do Cruzeiro Esporte Clube de uma lenda que usou esse número com tanto orgulho e distinção", escreveu o presidente da Fifa.