Respaldado, Zanocelo tenta retomar bom futebol em reencontro com Carille no Santos

O Santos está repleto de novidades para 2024. Uma das peças novas que vão compor o elenco é Vinícius Zanocelo, que está de volta após passar por empréstimo pelo Fortaleza.

O meio-campista não conseguiu se destacar no Leão e acumulou apenas 12 compromissos, sendo três como titular, e um gol. Apesar do fracasso no Nordeste, o jogador de 22 anos volta à Vila Belmiro com o respaldo e confiança da diretoria e comissão técnica alvinegra.

"Zanocelo nós acreditamos muito em uma recuperação, no potencial físico e técnico do atleta. Nós acreditamos que jogando em uma equipe mais equilibrada, mais técnica, pode nos ajudar bastante", declarou Alexandre Gallo, coordenador esportivo do Peixe.