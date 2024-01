Palmeiras tem semana com apresentação de Abel e estreia no Paulista; veja programação

Nesta segunda-feira, o Palmeiras começa a sua última semana de preparação para a estreia no Campeonato Paulista. O Verdão ganhará o reforço de Abel Ferreira na reta final da pré-temporada.

Devido a um acordo com a diretoria, Abel se apresentará apenas na segunda. O comandante trabalhou uma semana a mais após o término do Brasileirão por conta do planejamento para 2024.

Com o retorno do português, o Palmeiras terá mais seis dias de preparação para a estreia no Campeonato Paulista. O confronto contra o Novorizontino está marcado para acontecer no domingo, às 16h (de Brasília), fora de casa.