Palmeiras perde para o Aster e dá adeus ao sonho do tricampeonato na Copinha

O jogo entre Palmeiras e Aster

O Verdão dominou as oportunidades do primeiro tempo, mas, ainda assim, não teve uma boa pontaria e não marcou. O Palmeiras tentou cruzamentos, toques curtos e finalizações de longe. O mais perto que chegou, porém, foi uma bola na trave, cabeceada por Kauan Santos aos 22 minutos. O Aster não ofereceu grande perigo.

Apesar de não ter criado na etapa inicial, a equipe de Itaquaquecetuba abriu o placar depois do intervalo. Em um contra-ataque, o Aster chegou à área do Palmeiras com Gabriel Martins, que serviu para Gustavinho. O atacante carregou para a perna esquerda para finalizar, mas Jean Tadeu interferiu e bateu no canto esquerdo, 1 a 0.

Com a desvantagem, o Palmeiras aumentou ainda mais a pressão sobre o Aster. O Alviverde ficou perto de marcar diversas vezes. Aos 35 minutos, a bola sobrou para Pedro Felipe após uma cobrança de escanteio. O zagueiro tocou à queima-roupa no canto esquerdo, mas brilhou a estrela do goleiro Vinicius Chacon, que fez um milagre para impedir o empate.

A última grande chance do Palmeiras aconteceu nos acréscimos, aos 47. Gilberto cruzou na medida pelo chão e a bola chegou para Riquelme Fillipi bater à queima-roupa. O atacante, completamente livre de marcação, mandou à esquerda do gol adversário. O Aster ainda passou perto de ampliar. Dieguinho ficou cara a cara com Aranha aos 54, mas o goleiro alviverde pegou. Com isso, o Aster ficou com a vitória por 1 a 0 e com a vaga.