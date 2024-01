No São Paulo, Carpini detalha modelo de jogo ideal e cita referências como treinador

? Assista na #SPFCplay: https://t.co/BBGuYYPv8n#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/C9Nmiq76sN

Com trabalhos de destaque no Juventude, conseguindo o acesso à Série A do Brasileirão, e no Água Santa, onde foi vice-campeão paulista de 2023, Carpini chega ao Tricolor acompanhado do auxiliar Estephano Djian e do preparador físico Caio Gilli.

O novo treinador terá uma semana de trabalho até o primeiro compromisso da temporada. No primeiro teste, comandou a equipe na vitória por 3 a 1 em jogo-treino contra o São Bernardo, no CT da Barra Funda. O São Paulo tem estreia no Paulistão marcada para 20 de janeiro, às 20h (de Brasília), contra o Santo André, no Morumbi.