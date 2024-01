Messi supera Haaland e Mbappé e ganha prêmio de melhor do mundo da Fifa

Essa é a oitava vez que Messi vence o The Best. Ele também ficou no topo em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, 2019 e 2022.

Pep Guardiola, por sua vez, conquistou o prêmio de melhor treinador do mundo. O treinador do Manchester City foi campeão da Copa da Inglaterra, da Premier League e da Liga dos Campeões com o Manchester City.

Já a seleção ideal foi formada por: Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinícius Júnior.