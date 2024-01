Jorge Jesus faz comparação polêmica entre Cristiano Ronaldo e Neymar: "Vida particular à frente"

Jorge Jesus, treinador de Neymar no Al-Hilal, não poupou palavras ao comparar o brasileiro com Cristiano Ronaldo. Para o ex-técnico do Flamengo, o atleta português leva uma vida bem mais focada no futebol.

"Cristiano Ronaldo tem mais paixão pelo futebol e, por isso, coloca isso como prioridade. Neymar tem mais paixão por outras coisas e ele coloca essas outras coisas, que é a vida particular, à frente. Mas, como jogador ele é fabuloso e como homem, passei um mês e meio com ele, ele me surpreendeu positivamente em tudo", disse o técnico português.

Cerca de dois meses após ser anunciado como novo reforço do Al-Hilal, Neymar sofreu uma grave lesão no joelho enquanto atuava pela Seleção Brasileira, no dia 17 de outubro de 2023, contra o Uruguai. Por causa disso, o brasileiro ainda não trabalhou por um longo período com o técnico Jorge Jesus, que o aguarda ansiosamente.