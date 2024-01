Fortaleza anuncia venda de Caio Alexandre ao Bahia

Hoje (15), o Fortaleza confirmou a venda do meia Caio Alexandre ao Bahia. Durante a janela de transferência, ele foi alvo de Corinthians e Palmeiras.

De acordo com o Leão do Pici, o negócio foi fechado em US$ 5 milhões (cerca de R$ 24 milhões). O time cearense ainda tem direito a 60% do valor da venda.