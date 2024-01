Ex-São Paulo, Erison se despede do Botafogo rumo ao Japão

O Botafogo negociou o atacante Erison com o Kawasaki Frontale, do Japão. Nas redes sociais, o atleta, que atuou pelo São Paulo na última temporada, se despediu do clube carioca.

"Vestir essa camisa foi uma honra e um aprendizado sem igual. Sempre serei grato por tudo, principalmente pelo carinho do torcedor. Obrigado, Botafogo", escreveu.

A negociação girou em torno dos R$ 17 milhões. O Botafogo ficou com R$ 10 milhões do valor total do negócio. Erison já viajou para o Japão para se apresentar ao novo clube.