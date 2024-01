Ex-Flamengo, goleiro Santos conhece instalações do Fortaleza e faz primeiro treino pelo clube

Um dos reforços do Fortaleza para a temporada de 2024, o goleiro Santos, se apresentou nesta segunda-feira. O jogador de 33 anos, que estava no Flamengo, vestiu a camisa do Leão do Pici pela primeira vez, conheceu as instalações do clube e participou de treinamentos.

O novo camisa 23 realizou exames e treinou com bola no CT do Fortaleza. Em suas redes sociais, o clube compartilhou as primeiras imagens de Santos vestindo seu novo uniforme.