Ex-Corinthians, Michel Macedo acerta com o Paysandu

O Paysandu, que disputou a Série C de 2023, conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e, por isso, jogará a competição em 2024.

A estreia na temporada acontece no próximo sábado, diante do Santa Rosa, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paraense. A bola rola às 19:00 (de Brasília), no Mangueirão.