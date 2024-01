Hugo larga em vantagem na 'disputa' com Palacios na titularidade do Corinthians

Contratação menos badalada do Corinthians para a temporada de 2024, Hugo vem agradando ao técnico Mano Menezes nesses primeiros treinamentos do ano. O defensor ex-Goiás, inclusive, vem atuando nas atividades na equipe considerada titular, ganhando por enquanto a "disputa" com o equatoriano Diego Palacios.

Hugo foi contratado ainda pela gestão anterior do Corinthians, chefiada por Duilio Monteiro Alves. O jogador veio "de graça", já que estava em final de contrato no Goiás, e firmou vínculo com o Timão até final de 2026.

O jogador de 26 anos possui características diferentes em relação a Palacios, que tem raízes ofensivas. Hugo é visto como um lateral "equilibrado", que dosa subidas para o campo ofensivo.