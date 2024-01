Em preparação para o Paulista, Corinthians marca jogo-treino contra São Caetano

O Corinthians segue sua preparação para o Campeonato Paulista de 2024. O clube marcou mais um jogo-treino no CT Dr. Joaquim Grava, dessa vez contra o São Caetano, na próxima quarta-feira (15). O confronto deve ocorrer no período da manhã.

Os jogadores do Timão, vale lembrar, participaram de um jogo-treino contra o União São João no domingo (14). A equipe comandada por Mano Menezes goelou por 4 a 0, com gols de Yuri Alberto, Lucas Veríssimo, Rojas e um contra.

A estreia do Corinthians no Estadual está marcada para o dia 21 (domingo), contra o Guarani, na Neo Química Arena. A comissão técnica vem trabalhando os ajustes finais para o primeiro compromisso oficial da equipe no ano.