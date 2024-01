Do título em 2021 às quartas em 2023: relembre últimas campanhas do São Paulo no Paulista

Decepção em 2023

Já em 2023, o São Paulo fez sua pior campanha dos últimos três anos, visto que foi eliminado nas quartas de final. Apesar do brilho de Galoppo, o clube foi eliminado pelo Água Santa justamente sob o comando de Thiago Carpini, novo técnico tricolor.

O time paulista foi eliminado nos pênaltis, por 6 a 5. Alisson e Jhegson Méndez desperdiçaram suas cobranças e o Água Santa veio a ser o vice-campeão daquela edição. Durante a campanha no estadual do ano passado, foram 10 jogos, com sete vitórias, três empates e três derrotas.

No duelo, que aconteceu no Allianz Parque com o São Paulo como mandante, o time inicial foi: Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Welington; Luan, Nestor, David, Luciano e Rato; Galoppo.

Agora, o São Paulo inicia a temporada com o objetivo de voltar à decisão do Paulista para começar a temporada com um título.