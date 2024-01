Diógenes é reintegrado por Carille e volta a treinar com o elenco do Santos

Nesta segunda-feira, o treino do Santos contou com uma novidade no CT Rei Pelé. O goleiro Diógenes foi reintegrado ao elenco principal do Peixe.

O arqueiro de 23 anos havia sido afastado pela comissão técnica e diretoria na reapresentação do grupo no último dia 6. Na ocasião, ele nem sequer pôde entrar pelo portão principal do centro de treinamentos.

Diógenes, contudo, volta aos planos de Fábio Carille em meio a falta de goleiros no elenco principal. O time contava apenas com João Paulo e os jovens João Pedro e Falcão.