Corinthians faz proposta de empréstimo para Matheuzinho, lateral direito do Flamengo

O Corinthians voltou a procurar o Flamengo para contar com o lateral direito Matheuzinho. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a diretoria do Alvinegro fez uma proposta de empréstimo para o atleta de 23 anos.

O Timão já havia mostrado interesse em Matheuzinho. O nome do defensor foi colocado em uma troca que também poderia trazer Thiago Maia ao Corinthians, enquanto Fausto Vera entrou na pauta do Flamengo. Com a desistência do Timão por Gabigol, o negócio não foi para frente.

Agora, o Corinthians formalizou uma proposta apenas por Matheuzinho, que completou 26 jogos em 2023. O clube entende que precisa de um lateral direito que dê "dor de cabeça" para Fagner, titular absoluto da posição neste momento.