Corinthians entrega à polícia materiais de espionagem encontrados no Parque São Jorge

"Existiam indícios (de espionagem). E aí a diretoria que cuida da gente, de segurança, pediu para a gente fazer varredura. Retiraram os indícios, microfone e câmera. O mais grave foi na diretoria da base. Ali foi grave", disse Augusto Melo à CNN Esportes, no último domingo (14).

Duilio Monteiro Alves, antecessor de Augusto na presidência do clube, registrou boletim de ocorrência na última quinta-feira após ter conhecimento do ocorrido, alegando que ele pode ter sido o alvo da espionagem.

Veja a nota oficial do Corinthians

"De acordo com o compromisso de campanha do presidente Augusto Melo, tendo a transparência como um pilar essencial desta gestão, a diretoria do Sport Club Corinthians Paulista informa que foi executado um intenso trabalho de varredura pela empresa Aus Defense, pertencente ao grupo KGB, nos dias 29 de dezembro de 2023 e 10 de janeiro de 2024.

As varreduras foram realizadas na sede social do clube, no Tatuapé, e nos Centros de Treinamento do futebol profissional e da base.

No processo, foram localizados: