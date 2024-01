Corinthians paga R$ 2,6 milhões ao Shakhtar e renova empréstimo de Maycon

O Corinthians anunciou na tarde de hoje (15) a renovação do empréstimo do volante Maycon até o final deste ano. Para seguir com o jogador de 26 anos, o Timão topou pagar 500 mil euros (R$ 2,6 milhões) para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Maycon terminou a temporada de 2023 em alta, sendo titular absoluto com o técnico Mano Menezes. Entre altos e baixos, o volante completou 58 jogos no ano passado, com três gols e quatro assistências no período.

"Feliz por vivenciar esse processo novamente, é muito gratificante vestir a camisa do Corinthians, sempre vai ser uma honra. Espero que essa vez seja melhor que nos últimos dois anos, mais próximo da minha primeira passagem. Acabei virando um jogador mais antigo do clube, junto com outros nomes. Nossa missão é passar para os mais jovens o que é o clube", comentou Maycon à Corinthians TV.