Corinthians renova contrato de Paulinho até o meio do ano

O Corinthians anunciou hoje renovação contratual do volante Paulinho até final de junho de 2024. O jogador de 35 anos está em fase final de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O clube segue com 100% dos direitos econômicos do atleta, que possui multa rescisória no mercado nacional de R$ 100 milhões e internacional de 50 milhões de euros (cerca de R$ 266 milhões).

Na atividade desta segunda-feira (15), Paulinho treinou parcialmente com os companheiros no gramado. A expectativa é que ele fique saudável no decorrer do Campeonato Paulista.