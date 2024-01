Corinthians anuncia contratação do zagueiro Gustavo Henrique; veja valores e tempo de contrato

O Corinthians anunciou a chegada do zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Real Valladolid, da Espanha. O defensor chega ao Timão sem custos, com contrato válido até final de 2025.

O clube brasileiro adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 30% seguem com o Real Valladolid. Sua multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (cerca de R$ 532 milhões) para o mercado internacional.

Em sua última temporada pelo Valladollid, Gustavo Henrique disputou 13 jogos e anotou um gol.