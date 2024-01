Com Son em campo, Coreia do Sul vence Bahrein em estreia na Copa da Ásia

Na manhã desta segunda-feira, Coreia do Sul e Bahrein se enfrentaram no Estádio Jassim Bin Hamad, no Catar, estreando na fase de grupos da Copa da Ásia de 2024. Os sul-coreanos, que tem o atacante Heung-min Son, do Tottenham, como destaque, levaram a melhor por 3 a 1, graças aos gols de Hwang In-Beom, Lee Kang-in (2). Al Hashash descontou para a seleção do Oriente Médio.

O resultado levou a Coreia do Sul para primeira colocação do Grupo E, com três pontos. Por outro lado, o Bahrein ocupa a quarta posição, sem nenhum ponto.

O próximo compromisso da Coreia do Sul será diante da Jordânia, no sábado, às 8h30 (de Brasília). Já o Bahrein terá pela frente a Malásia, no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, às 11h30.