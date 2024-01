Com novidades, Corinthians intensifica preparação para estreia no Campeonato Paulista

O Corinthians intensificou nesta segunda-feira (15) a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Guarani. O Timão trabalhou em dois períodos no CT Dr. Joaquim Grava, com algumas novidades.

O volante Paulinho e o zagueiro Raul Gustavo, que estão em fase final de recuperação de lesão, trabalharam parcialmente com os companheiros no gramado. Além disso, o beque Félix Torres, anunciado no último domingo (14), fez seu primeiro treino com os companheiros.

Pela manhã, os atletas iniciaram com uma ativação física na academia e seguiram para o trabalho no gramado. No Campo 4, houve o aquecimento seguido por uma atividade de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido. Por fim, o técnico Mano Menezes organizou um treino de enfrentamento também com o campo encurtado.