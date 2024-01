Com coletivo ajustado, diretoria do Corinthians aposta em recuperação de Yuri Alberto

A diretoria e a comissão técnica do Corinthians apostam na recuperação do atacante Yuri Alberto, que vem de temporada abaixo. Há um entendimento no clube que, com um coletivo funcionando melhor, o desempenho do camisa 9 tende a melhorar.

Além de uma melhor organização, a cúpula alvinegra acredita que o rejuvenescimento do elenco pode auxiliar Yuri, que foi às redes no jogo-treino contra o União São João, no último domingo (14).

"É um tremendo profissional, pessoa muito simpática. Estamos proporcionando para ele um elenco mais jovem, um meia que deixa ele à frente. Foi importante o coletivo, entender algumas peças, que estão dando certo. Deu para ver outra característica", comentou o presidente Augusto Melo, em entrevista à CNN Esportes.