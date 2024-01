Com assistência de Mané, Senegal bate Gâmbia na estreia da Copa Africana de Nações

A seleção de Senegal estreou com o pé direito na Copa Africana de Nações. O time derrotou a Gâmbia nesta segunda-feira, por 3 a 0, em Iamassucro, na Costa do Marfim. Os gols da vitória senegalesa foram marcados por Gueye e Camara (2x). O craque Sadio Mané esteve em campo e anotou uma assistência.

O resultado colocou o Senegal na liderança do Grupo C, com três pontos. A Gâmbia ocupa a lanterna com nenhum ponto somado. As outras duas seleções da chave, Camarões e Guiné, se encaram ainda nesta segunda-feira.

Após a belíssima estreia, a seleção de Sadio Mané foca na segunda rodada. O time enfrenta a seleção de Camarões, nesta sexta-feira. Por sua vez, a Gâmbia encara a Guiné na mesma data.