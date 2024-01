Veja os desafios de Carille na reta final da pré-temporada do Santos

Restam apenas cinco dias para o início oficial da temporada do Santos. Depois do desastre de 2023, a esperança é que este ano seja de mais felicidade aos torcedores alvinegros. O time estreia no Paulistão no próximo sábado (20), contra o Botafogo-SP, fora de casa.

Até lá, o técnico Fábio Carille ainda tem alguns desafios pela frente. Um dos principais é gerar entrosamento para o elenco, que está praticamente inteiro novo.

Na escalação titular do jogo-treino contra o Oeste, realizado no sábado, apenas dois titulares são remanescentes de 2023: João Paulo e Joaquim. Além deles, Felipe Jonatan e Julio Furch também já faziam parte do grupo. O lateral esquerdo, porém, estava lesionado e o atacante era reserva.