Caio Paulista revela estar treinando na lateral e na ponta e se coloca à disposição de Abel

Apesar da condição de jogar nas duas, Caio Paulista se destacou pelo São Paulo em 2023 exercendo a lateral esquerda. Foi desta forma que teve papel fundamental para a conquista da Copa do Brasil.

Nesta faixa do campo, o jogador terá uma concorrência pesada contra Piquerez e Vanderlan. Com Endrick convocado para o Pré-Olímpico e de saída no meio do ano, a venda de Artur e a possibilidade de outros rumarem, ele pode acabar ganhando espaço no ataque.

Com Caio Paulista à disposição, o Palmeiras estreia neste domingo pela primeira rodada do Paulistão. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), fora de casa, frente ao Novorizontino.