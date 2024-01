Brasil encara o Paraguai em Barueri pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025

A Seleção Brasileira masculina vai voltar a jogar no país. No dia 23 de fevereiro, o Brasil estreia nas Eliminatórias da AmeriCup 2025 diante do Paraguai, em duelo no Ginásio Jardim Silveira, em Barueri-SP. Depois, no dia 26, a Seleção vai até Assunção, no Paraguai, fechar a primeira janela de classificação do torneio.

O Brasil está no grupo ao lado de Paraguai, Uruguai e Panamá. Em novembro, meses após o Pré-Olímpico e Paris 2024, a equipe volta a jogar duas partidas no Brasil, ainda com local a definir, diante de Uruguai e Panamá, e fecha em fevereiro de 2025 a briga por um lugar na AmeriCup, marcada para a Nicarágua em setembro de 2025. Os três primeiros do grupo vão à AmeriCup.