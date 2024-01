Bontempo elogia atuação do Santos em classificação na Copinha, mas pede "pés no chão"

O Santos venceu o Água Santa por 4 a 2 nesta segunda-feira, no Distrital do Inamar, em Diadema (SP), e avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

Autor de um dos gols do Peixe, o meia Gabriel Bontempo celebrou o êxito, mas pediu pés no chão ao grupo.

"Conseguimos fazer o que o treinador pediu. Fizemos uma boa partida, agora é manter os pés no chão. Agradecer a torcida, nos sentimos em casa aqui em Diadema. Vamos por mais. Seguimos", disse ao SporTV.