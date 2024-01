Atuesta busca lugar no Palmeiras, mas vê a concorrência aumentar

Recuperado de lesão ligamentar no joelho direito, o meia Atuesta busca em 2024 se consolidar no Palmeiras. O que ainda não aconteceu desde a sua chegada, no meio de 2022.

O colombiano, entretanto, viu a concorrência aumentar no período em que estava fora. Além da contratação do compatriota Richard Ríos, Aníbal Moreno e a consolidação de Fabinho entre os profissionais são obstáculos.

Apesar de serem de posições diferentes, o volante argentino permite que Zé Rafael volte a jogar de segundo volante. Portanto, à frente de Atuesta, estão Ríos, o camisa 8 e o próprio ex-Racing, que pode atuar na função.