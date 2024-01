Antonio Carlos comenta sobre os treinos do Fluminense na pré-temporada

Parte do elenco do Fluminense vem realizando a pré-temporada no CT Carlos Castilho, onde trabalha para mostrar serviço no início do Campeonato Carioca. O zagueiro Antonio Carlos chegou ao clube para a nova temporada e comentou sobre os treinos.

"Temos treinado muito, ainda mais agora na pré-temporada com Marcão e Cadu. Estão pedindo para atacar marcando. Quando estivermos no ataque, temos de estar ligados na transição do adversário, onde vão estar os extremos, o centroavante. Como jogamos com linha alta, precisamos mesmo estar atentos e armados para tomar a bola do adversário e tranquilo para fazermos o nosso jogo", disse à Flu TV.