Torcida do Palmeiras pode resgatar gratuitamente ingresso do duelo da 3ª fase da Copinha

O torcedor do Palmeiras poderá assistir gratuitamente ao jogo entre a equipe e o Aster, pela terceira fase da Copinha, nesta segunda-feira, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Para isso, é necessário resgatar os ingressos disponíveis no site Sympla, sendo que não existe a obrigação de imprimir entrada. O acesso ao local será feito por QR Code.

As torcidas organizadas ficarão no Setor B, com acesso pelos portões 2 e 3. Já os demais acompanharão o duelo no Setor C1, com a entrada no local pelo Portão 15.