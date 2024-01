Stuttgart perde para o Monchengladbach e se distancia dos líderes do Alemão

Os visitantes partiram para cima na etapa final e conseguiram descontar, aos 10 minutos, com gol de Josha Vagnoman. A reação, contudo, parou por aí. No fim, que marcou mais um foram os locais, com Siebatcheu.

Com o resultado, o Stuttgart segue na terceira colocação do Alemão, com 34 pontos. Com o revés, o time viu os líderes, que venceram na rodada, dispararem. O Bayer Leverkusen lidera com 45 e o Bayern de Munique aparece em segundo com 41. Já o Monchengladbach subiu para a 10ª posição, com 20.

Mais cedo, o Werder Bremen arrancou um empate de 1 a 1 com o Bochum, fora de casa, já nos acréscimos do segundo tempo. Osterhage fez para os anfitriões, enquanto Stark deixou tudo igual.