Santos renova com Ketlen e mais quatro jogadoras do elenco feminino

A meio-campista Ana Carla, por sua vez, está na equipe desde 2022 e tem 52 jogos, com oito bolas na rede. Já Camila Martins já vestiu a camisa alvinegra em 125 oportunidades e também marcou oito vezes.

Por fim, a estadunidense naturalizada filipina, Reina Bonta, que levou as Filipinas à disputa da última Copa do Mundo, chegou ao Peixe no início de 2023 e já acumula 23 jogos.

Apesar das renovações, o Santos não conta mais com Cristiane. A experiente atacante rescindiu com o clube e assinou com o Flamengo.