Santos já arrecadou quase R$ 140 milhões em vendas na gestão de Marcelo Teixeira

Com as saídas, além do dinheiro que entra nos cofres, o Alvinegro Praiano também está conseguindo economizar com salários. Com estes oito atletas, a economia foi de R$ 3,110 milhões.

A diretoria ainda conseguiu reduzir os salários do goleiro João Paulo, dos zagueiros João Basso, Messias e Luiz Felipe, o meio-campista Tomás Rincón e o atacante Julio Furch.

Além disso, Marcelo Teixeira fez um grande corte na folha de pagamentos de funcionários em geral, como médicos, fisioterapeutas, massagistas, psicólogos e nutricionistas. Neste ramo, a redução foi de R$ 2,302,992,00 milhões em relação ao ano de 2023.

Em 2024, o Santos terá apenas a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja as vendas do Peixe na gestão de Marcelo Teixeira