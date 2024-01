Santos aprimora parte física dos jogadores em treino de dois períodos no CT Rei Pelé

Domingo de treino no CT Rei Pelé! ???? pic.twitter.com/cZcBRC4Rpq

? Santos FC (@SantosFC) January 14, 2024

O Alvinegro Praiano estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado, quando visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. A bola rola no gramado da Arena Eurobike às 18 horas (de Brasília).

Para este jogo, Tomás Rincón ainda é dúvida. O volante está em transição após sofrer uma lesão muscular na coxa.

Assim, a tenência é que o Santos vá a campo com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme.