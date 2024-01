Psicóloga do Corinthians fala sobre trabalho que pretende fazer com jogadores: "Quero conversar com todos"

A psicóloga Anahy Couto, recém-contratada pelo Corinthians, falou sobre o trabalho que pretende fazer com os jogadores a partir dessa temporada. A profissional que estava no rival São Paulo disse que pretende conversar com todos os atletas do elenco e explicou como será sua metodologia no dia a dia.

"Quero conversar com todos, vou chamar individualmente todo mundo para conversar, entender história de vida, como estão. Uma conversa, de relato pessoal. Claro que quem precisar, quem quiser me procurar, vou estar aqui para isso. Vai ser uma via de mão dupla: tanto eu chamo quando sentir necessidade, por um processo de trabalho, por exemplo, como eles podem me procurar. Acesso 24 horas, para o que precisarem", comentou Anahy em contato com a Corinthians TV.

"Vou cuidar do atleta, dos colaboradores. Cuidar de coisas que podem trazer preocupações, sofrimento emocional, excesso de emoção que naquele momento não é benéfico. Vou ajudar na regulação das emoções, trazer esse equilíbrio emocional", complementou.