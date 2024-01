Mbappé marca, dá assistência e PSG amplia vantagem na liderança do Francês

Classificação e jogos Francês

No duelo seguinte, o Paris Saint-Germain visita o Orléans, da terceira divisão, no próximo sábado (20), no Estádio de la Source, em partida válida pela segunda rodada da Copa da França.

Já o Lens visita o Toulouse no próximo dia 28, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

Gols

A rede foi balançada pela primeira vez aos 30 do primeiro tempo, depois de Bradley Barcola receber bom passe de Mbappé dentro da área e finalizar com grande categoria no canto direito do goleiro.

Já aos 45 da segunda etapa, Dembélé soltou em Mbappé, que finalizou cruzado para garantir a vitória da equipe.