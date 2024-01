Primeiro teste do Santos em 2024 tem apenas dois titulares remanescente da última temporada

Depois da trágica temporada de 2023, o Santos se reformulou. O presidente Marcelo Teixeira, junto com o técnico Fábio Carille, realizou diversas mudanças no elenco alvinegro. O clube atacou o mercado e manteve poucos jogadores do último ano.

Neste sábado, o Peixe realizou o seu primeiro teste de 2024, em jogo-treino contra o Oeste, na Vila Belmiro. Os mandantes venceram por 2 a 0. O curioso é que apenas dois jogadores seguem no time titular desde a última temporada.