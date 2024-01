Presidente do Corinthians fala que "abriu mão" de Caio Alexandre e vê leilão por Luiz Henrique; confira

Augusto Melo, presidente do Corinthians, atualizou neste domingo (14) os movimentos do clube no mercado da bola. O empresário afirmou que "abriu mão" do volante Caio Alexandre e que não viu com bons olhos o leilão que vem sendo feito por Luiz Henrique, do Betis.

O Corinthians mostrou interesse em Caio Alexandre, que vem de ótima temporada no Fortaleza. O clube, no entanto, contou com a concorrência do Bahia, que vem investindo forte para a temporada de 2024.

Para justificar a saída do Corinthians do negócio, Augusto disse que o foco da diretoria é um meia avançado, de chegada. Caio joga em zona mais recuada do campo, como volante.